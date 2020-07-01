Куба отвергает план Израиля по аннексии палестинских территорий

ГАВАНА, Куба, 1 июля (ACN) Куба вновь заявляет о своем неприятии планов Израиля аннексировать палестинские территории на Западном берегу. Об этом сегодня в Твиттере написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Министр напомнил, что такие намерения знаменуют собой увеличение риска конфликта в этом регионе.

Единственное возможное решение — это палестинское государство с границами, которые оно имело до 1967 года, сказал кубинский министр.

Его послание совпадает с позицией Организации Объединенных Наций (ООН) о том, что может означать эта аннексия Западного берега Израиля.

По словам Николая Младенова, специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу, план Израиля аннексировать большие пространства, принадлежащие палестинцам, станет сокрушительным ударом по долгожданному решению о двух государствах.

Если это произойдёт, это будет серьёзным нарушением международного права и станет ужасным препятствием для решения о сосуществовании двух государств, поскольку оно закроет дверь для возобновления переговоров и поставит под угрозу усилия по достижению регионального мира, заявил недавно Младенов в Совете безопасности ООН.