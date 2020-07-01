Куба готова принять иностранных туристов с сегодняшнего дня

ГАВАНА, Куба, 1 июля (ACN) С этого 1-го июля Куба готова принимать международный туризм, после того как границы страны, закрытые три месяца с лишним из-за кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, открылись для этого сегмента путешественников.

По словам министра туризма Хуана Карлоса Гарсии, открытие начнётся с гостиничных объектов на Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария, поскольку они являются одними из основных курортов пляжного туризма и находятся в изолированных районах.

Международные путешественники не смогут покинуть указанные территории, но у них будут экскурсии, доступ к прокату автомобилей и другие услуги на местах.

Кроме того, они будут проходить медицинские осмотры по прибытии, поскольку министерство туризма определило, что с самого начала будет применяться санитарно-защитный протокол, который соответствует указаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Министерство здравоохранения Кубы.

Меры протокола включают контроль температуры, постоянную уборку мест, поверхностей, помещений и ресторанов, среди других мест. Эти меры предосторожности будут применяться и в аэропортах.

Гарсия также указал, что в каждом гостиничном комплексе есть команды врачей и эпидемиологов, которые будут контролировать ситуацию и в случае каких-либо проблем, как у туристов, так и у рабочих; анализы, перевоз пациентов и своевременные госпитализации уже запланированы.

По данным местных органов здравоохранения, Куба может позволить себе принимать иностранцев в этих районах благодаря эффективному санитарному контролю, продемонстрированному во время пандемии, и опыту, полученному в таких вопросах, как изоляция и активные расследования.