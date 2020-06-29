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июня Понедельник

Куба работает с научной точки зрения над увеличением уровней продовольствия

 

ГАВАНА, Куба, 29 июня (ACN) Куба работает с научным сообществом для совершенствования и увеличения производства продуктов питания заверил президент острова Мигель Диас-Канель.

В субботу, во время встречи, которую правитель ежедневно возглавляет с премьер-министром Мануэлем Марреро в рамках временной рабочей группы  по профилактике и борьбе с новым коронавирусом, правитель отметил, что существует ряд идей, которые должны сказаться на увеличении уровней продовольствия.

Это представляет одну из неотложных задач страны и требует сотрудничества кубинской науки, указывается на странице Президентства Республики.

Вместе с этой работой глава государства отметил, что каждая территория, каждая производственная система на местном уровне должны продолжать предпринимать решительные действия в области управления пищевыми продуктами и улучшить все системы распределения и продажи продуктов питания.

Систематизация связи между государством и наукой как подход к решению всех фундаментальных проблем страны является одним из уроков, подтвержденных в ходе борьбы с COVID-19, считает глава государства.

COVID-19 Гавана ACN Диас-Канель

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