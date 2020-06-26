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26
июня Пятница

Глава МИД Кубы выразил соболезнования народу Мексики после землетрясения

 

ГАВАНА, Куба, 26 июня (ACN) В среду министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья направил соболезнования правительству и народу Мексики после землетрясения силой 7,5 балла по шкале Рихтера, которое произошло во вторник.

В Твиттере глава кубинской дипломатии выразил соболезнования в связи с гибелью людей и материальными потерями, оставленных этим природным явлением, за которым последовали 447 подземных толчков меньшей интенсивности.

Землетрясение имело эпицентр в штате Оахака. В его результате погибли шесть человек и был нанесён значительный ущерб объектам культурного наследия, сообщается на официальном сайте многогосударственного канала Telesur.

Министерство культуры Мексики сообщило, что 55 объектов этого обширного наследия были затронуты: пять серьезно, 11 умеренно и 40 с незначительными последствиями.

Гавана ACN Мексика землетрясение

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