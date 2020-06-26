Куба и Россия обмениваются опытом в отношении COVID-19

ГАВАНА, Куба, 26 июня (ACN) Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Порталь Миранда говорил в четверг по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мурашко о действиях обеих стран в борьбе с новым коронавирусом.

По словам Херардо Пеньяльвера, посла Гаваны в Москве, оба министра обменялись мнениями о конкретном опыте каждой из систем здравоохранения в борьбе с COVID-19, объявленным 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Куба и Россия имеют успешные связи в нескольких ключевых секторах экономики и общества, включая сельское хозяйство, авиацию, технологии, транспорт, биотехнологию и здравоохранение.

По этому последнему вопросу в сентябре прошлого года правительства двух стран подписали в Москве двусторонние соглашения в области здравоохранения, в том числе по научным, эндокринологическим, урологическим, диабетическим стопам и гинекологическим вопросам, по случаю презентации кубинских фармацевтических и биотехнологических продуктов в Экспоцентре в российской столице.