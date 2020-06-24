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24
июня Среда

Президент Кубы: книга Болтона показывает, насколько цинична политика США

 

ГАВАНА, Куба, 24 июня (ACN) Президент Мигель Диас-Канель заверил сегодня, что трактовка проблемы Кубы в книге «Комната, где это произошло» бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона показывает, насколько цинична и аморальна политика империя.

Диас-Канель заявил в Твиттере, что для того, чтобы поверить, Кубе и Венесуэле не нужно читать эту книгу, запуск которой состоялся вчера.

Наши народы жестоко и ежедневно наказываются, но они знают, как противостоять и победить, заверил он.

Книга, демонстрирует предрассудки Болтона по отношению к Кубе и Венесуэле через суждения, мнения и оговорки.

Экс-советник поддерживает идею о том, что эти страны и Никарагуа представляют угрозу стабильности региона и национальной безопасности Соединенных Штатов.

В тексте подробно изложены решения Белого дома об усилении экономической, торговой и финансовой блокады Кубы и как задушить её народ посредством осуществления Раздела III Закона Хелмса-Бертона, преследующего судоходные компании в целях предотвращения прибытия топлива на остров, ср. пр.

Эта книга, которую многие считают самой ожидаемой в 2020 году, отражает связи администрации Трампа с крайне правыми кубинцами во Флориде, её автор высоко оценивает значительную поддержку, которую оказали ему кубино-американцы и венесуэльцы, проживающие в этой стране, в качестве кандидата на пост госсекретаря державы.

Гавана Куба ACN Куба-США Болтон

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