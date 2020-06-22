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22
июня Понедельник

Объявлена ​​возможная дата начала восстановления после COVID-19 в Гаване

 

ГАВАНА, Куба, 22 июня (ACN) Индикаторы, отражающие ситуацию COVID-19 в Гаване, подтверждают положительную эволюцию эпидемиологической ситуации в последние дни, и если они продолжатся в этом состоянии, в течение следующих 15 дней провинция будет двигаться в сторону первой фазы постпандемической стадии.

Об этом говорят математические модели обнародованные сегодня в Совете обороны провинции (CDP) высшими властями столицы, сообщает газета Tribuna.

Совет призвал каждого иметь ответственное поведение и полное уважение к нормам и положениям.

Луис Антонио Торрес Ирибар, президент CDP, недавно отметил, что нельзя дозволить регрессов в эпидемиологической ситуации и объяснил, что это возможно только при объективном восприятии рисков, строгой дисциплине и герметичное закрытие всех точек через, которые SARS-CoV-2 может войти в тело.

С тем, что мы сделали до сих пор, мы сделало много, теперь пришло время сделать больше, приумножить строгость, отложить в сторону безрассудство и осознать, что, хотя кубинская система здравоохранения оказалась сильной, риск всё ещё существует и любой надзор он может обратить вспять результаты, когда битва практически выиграна, сказал он.

Теперь, соответственно, уместно вести борьбу и действовать со всей строгостью против тех, кто всё ещё сопротивляется использованию санитарную маску, так или иначе нарушает физическую дистанцию или не соблюдает какие-либо другие правила, призванные разорвать цепь передачи, сказал президент CDP.

18 июня Куба вступила в первую фазу восстановления после COVID-19, за исключением провинций Матансас и Гавана, которые считались хвостом пандемии в стране.

В соседней провинции Матансас, данная фаза наступит в этот вторник.

Правительство Кубы объявляет о начале первого этапа восстановления COVID-19

COVID-19 Гавана Куба ACN

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