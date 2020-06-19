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19
июня Пятница

В Беларуси поднимаются голоса против антикубинской блокады США

 

ГАВАНА, Куба, 19 июня (ACN) Сергей Клишевич, руководитель Рабочей группы по сотрудничеству с Кубой в Белорусском национальном собрании, осудил принудительные меры правительства США против Кубы, усилившиеся во времена пандемии COVID-19.

«Санкции против Кубы являются прямым нарушением принципов международного права. Мы считаем, что необходимо полностью снять блокаду, и мы поддерживаем неотъемлемую способность каждого государства определять свою собственную модель развития», — сказал Клишевич, сообщает официальный сайт кубинского парламента.

В письме, направленном Росарио Пентон, исполняющей обязанности президента Парламентской группы дружбы с Беларусью при Кубинском национальном собрании народной власти, Клишевич добавил, что, несмотря на резолюции ООН о необходимости прекратить агрессивную политику США против острова Карибского бассейна, нет значительного прогресса в нормализации ситуации.

Говоря о препятствиях блокады в осуществлении социально-экономических преобразований, белорусский парламентарий отметил, что «это наносит прямой ущерб кубинской экономике и снижает способность страны расширять торговое и межбанковское взаимодействие».

Клишевич также ратифицировал солидарность с кубинским народом и заявил, что он будет продолжать работу по укреплению политических, экономических и культурных связей, сотрудничества и дружественных отношений с островом.

«Мы выражаем готовность сотрудничать с кубинскими депутатами во всех сферах социально-экономического, образовательного и научно-технического развития наших стран», — сказал депутат в заключение.

Гавана Куба ACN Беларусь Сергей Клишевич

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