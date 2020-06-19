Госсовет Кубы принял два декрет-закона

ГАВАНА, Куба, 19 июня (ACN) Государственный совет Республики Куба в выполнении своего мандата утвердил два указа-закона в этот четверг.

На внеочередном заседании с участием президента Республики Мигеля Диаса-Канеля, премьер-министра Мануэля Марреро и под председательством главы органа Эстебана Ласо были приняты один юридический инструмент, который устанавливает обязательство по страхованию гражданской ответственности для профессиональных водителей транспортных средств, в том числе из негосударственного сектора.

Целью данного решения является покрытие материального ущерба или убытков, смерти, травмы или ущерба, которые могут быть причинены физическим или юридическим лицам в своих активах или физической целостности.

Водители, выполняющие эту функцию в министерствах Революционных вооруженных сил и внутренних дел, освобождаются от применения этого нормативного положения.

Второй устанавливает определения, цели, общие принципы и основные правила для применения и контроля системы работы с государственными и правительственными кадрами и их резервами.

На встрече также были оценены предложения, сделанные муниципальными ассамблеями народной власти по поводу профессионализации президентов их постоянных рабочих комиссий.