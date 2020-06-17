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18
июня Среда

Куба продолжит ограничения на полёты на первом и втором этапах после COVID-19

 

ГАВАНА, Куба, 17 июня (ACN) Куба продолжит ограничения на въезд и выезд и запрет коммерческих рейсов из-за рубежа на первом и втором этапах восстановления после COVID-19, заявил недавно премьер-министр Республики Мануэль Марреро Крус.

Во время своего выступления в программе «Круглый стол» премьер сказал, что на втором этапе первые международные чартерные рейсы будут летать исключительно на островки северного и южного побережья страны: Кайо Коко и Кайо Ларго-дель-Сур; а также Кайо Санта Мария, аэропорт которого находится в областном центре Санта-Кларе и поэтому будет иметь специальный протокол, сказал он.

Политик также отметил, что ограничение на проезд только с одним багажом будет сохраняться на первом и втором этапах; в то время как в третьем будет разрешено до двух.

Для всех случаев и этапов, кубинские воздушные терминалы будут иметь протоколы безопасности, которые останутся в силе и далее.

Гавана Куба ACN COVID полёты

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