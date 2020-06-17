Правительство Кубы объявляет о начале первого этапа восстановления COVID-19

ГАВАНА, Куба, 17 июня (ACN) Как сообщалось в телепрограмме «Круглый стол» в прошлый четверг, Совет министров утвердил план мер по восстановлению после COVID-19 и установил дату начала первого этапа, который стартует по всей стране, за исключением Гаваны и Матансаса.

Начало этого этапа, а также объявление каждого из трёх этапов будут зависеть от выполнения показателей здоровья, которые позволяют оценить развитие эпидемии на каждой территории. То есть:

Уровень заболеваемости Репродуктивная скорость Активные случаи Количество положительных случаев с известным источником инфекции за последние 15 дней. Местные передачи событий.

Текущий эпицентр и хвост эпидемии находятся в Гаване, и хотя Матансас продвигается вперёд благоприятно, провинция всё ещё не отвечает некоторым из этих показателей.

Учитывая это, было решено применить первый этап восстановления после Covid-19, на первом этапе, ко всем провинциям и муниципалитетам в стране, за исключением территорий, упомянутых ранее.

Это вступит в силу со следующего четверга, 18 июня.

С другой стороны, в течение недели министры будут продолжать информировать население о различных утвержденных мерах, которые будут опубликованы в бюллетене в ближайшие несколько дней.

«Мы вновь заявляем населению о необходимости не снижать бдительность и поддерживать указанные меры физической изоляции, чтобы начать постепенный переход к нормальной жизни, сводя к минимуму риски. Мы убеждены, что наши люди ещё раз ответят на этот призыв с дисциплиной и ответственностью», — гласит релиз Совет министров.

Объявлены меры по восстановлению после COVID-19 на Кубе