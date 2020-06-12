Объявлены меры по восстановлению после COVID-19 на Кубе

ГАВАНА, Куба, 12 июня (ACN) Если не будет казусов и неблагоприятных эпизодов, Куба должна начать первый этап своего постпандемического этапа в середине следующей недели или в начале следующей, заявил президент Мигель Диас-Канель.

Правитель выступил на «Круглом столе» вместе с премьер-министром Мануэлем Марреро и Алехандро Хилом, его заместителем и министром экономики и планирования, чтобы сообщить подробности о трёх этапах после общественной изоляции, вызванной коронавирусом.

План Кубы после COVID-19 включает этап восстановления и план преодоления мирового экономического кризиса, который по своей натуре более продолжительный; оба предвидят санитарные и экономические меры.

Основные цели этапа восстановления — возвращение к нормальной жизни, к так называемой «новой нормальности», чтобы избежать новой вспышки вируса и развить навыки его преодоления; а также для снижения рисков и уязвимости.

Было запланировано тринадцать основных мероприятий, классифицированных по двум группам: те, которые будут постоянными, и вторая группа мер, которые будут скорректированы на трех этапах.

Власти сообщили, что экономическая и производственная деятельность будет постепенно возобновляться, санитарно-гигиенические меры продолжатся во всех общественных местах, а также механизмы обнаружения случаев, правила с транспортом и мобильностью, изоляция для наиболее уязвимых семей и лиц, кроме продолжения системы индивидуального ухода.

Границы остаются закрытыми. Туристы из-за рубежа смогут отдыхать на островках северного и южного побережья. Но это будет на третьем этапе и в зависимости от спроса. Объекты на главном острове будет открыты для местного рынка с первого этапа.

Куба не стимулирует визитов своих эмигрантов и продлевает разрешение на пребывание заграницей тех граждан острова, которые по разным причинам находится за пределами страны.

Укреплять производство для замены импорта и использовать новые возможности экспорта лекарств и медицинских услуг, совершенствование механизма для сбора продуктов и расширение участия науки в этом противостоянии, остаются среди приоритетов острова.

Хиль подчеркнул сильное влияние COVID-19 на мировую и национальную экономику, ограничения на план на год и государственный бюджет, поэтому была разработана стратегия, чтобы противостоять ситуации самого длительного глобального экономического кризиса.

На данный момент, согласно Диасу-Канелю, задача состоит в том, чтобы предотвратить превращение вируса в эндемическое заболевание на новом этапе. Но Куба имеет опыт в этой области и уже это продемонстрировала.

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