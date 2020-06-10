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июня Вторник

Диас-Канель: реальность, с которой мы сталкиваемся, требует солидарности против эгоизма

 

ГАВАНА, Куба, 10 июня (ACN) Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил сегодня позицию острова, который намерен продолжить своё сотрудничество в вопросах здравоохранения в области, охватываемой Боливарианским альянсом нашей Америки и Договором о торговле между народами (ALBA-TCP).

В своей речи в среду на виртуальной конференции высокого уровня по экономике, финансам и торговле в рамках COVID-19, созванной упомянутым механизмом региональной интеграции, президент призвал «обмениваться опытом, чтобы вместе противостоять кризису».

Диас-Канель объяснил в своём выступлении, что пандемия больше всего затронула южные страны из-за тяжелого бремени недостаточного развития и капиталистического господства, а также задолженности, к которой добавляются односторонние принудительные меры.

В этой связи правитель подчеркнул необходимость того, чтобы народы Латинской Америки продолжали укреплять государство как гаранта социального обеспечения.

Эти страны смогли лучше справиться с нынешней ситуацией в области здравоохранения, в отличие от других, которые «поставили экономику, финансы и войну среди своих приоритетов, неспособные сформулировать усилия, чтобы спасти своих собственных граждан».

В этом смысле Диас-Канель обратил внимание на важность адекватного управления фискальной политикой, в которой государство играет главную роль в обязанности защищать и спасать жизни и поддерживать жизнеспособность экономики, а также разрабатывать проекты социального блага для своих подданных.

Относительно экономической реальности, с которой сегодня сталкивается регион, президент Республики Куба объяснил важность уделения первоочередного внимания местному производству продуктов питания с низким уровнем импорта для смягчения этого экономического и социального кризиса, вызванного прекращения большей части торговли и инвестиции, а также падение доходов в ключевых секторах, таких как туризм и услуги.

Диас-Канель также напомнил о многочисленных случаях, когда главнокомандующий Фидель Кастро говорил о важности производства лекарств, совершенствования систем первичной медико-санитарной помощи, а не производства оружия.

В этой связи президент подтвердил, что даже в условиях нынешней экономической и социальной ситуации в мире Куба не отказалась от своих целей, предусмотренных в национальном плане развития на 2030 год, с тем чтобы улучшить качество жизни населения.

В последние минуты своего выступления Диас-Канель ещё раз осудил кампанию лжи и фальшивых обвинений, выдвинутых правительством Соединенных Штатов против кубинских гуманитарных работников за границей, которые, несмотря на это, сегодня борются против COVID-19, организованные в 34 бригадах, развёрнутых в 26 странах Африки, Америки и Европы.

Президент также сказал, что североамериканская администрация отказалась публично и ясно выступить перед террористическим актом, совершенным в столице этой страны против посольства Кубы.

«Реальность, с которой мы сталкиваемся, требует солидарности перед эгоизмом», — заключил Диас-Канель, подчеркнув необходимость расширения механизмов регионального сотрудничества, с тем чтобы все народы ALBA-TCP могли восстановить свою экономику после окончания пандемии.

С момента своего создания 14 декабря 2004 года ALBA-TCP столкнулась с несколькими кризисами, возникшими на международном уровне, включая мировой продовольственный кризис 2007 года.

COVID-19 Гавана ACN ALBA-TCP

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