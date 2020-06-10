Политбюро, во главе с Раулем проанализировало восстановление после COVID-19

ГАВАНА, Куба, 10 июня (ACN) Под председательством своего первого секретаря, генерала армии Рауля Кастро Руса, во вторник состоялось заседание Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы, на котором были рассмотрены предложения, направленные на восстановление страны в период после COVID-19.

В том числе, участники совещания проанализировали комплекс мер по реализации трёх задуманных фаз.

Эта тема также была рассмотрена в среду на внеочередной сессии Совета министров.

В ходе анализа Политбюро была отмечена работа, проводимая всем нашим народом, что позволило нам успешно противостоять вызовам, которые нам навела эта эпидемия. Кроме того, было подтверждено, что в текущих и будущих обстоятельствах нельзя пренебрегать дисциплиной и ориентированными мерами, чтобы избежать распространения заболевания.

Что касается сферы действия этого Плана, население получит подробную информацию в следующий четверг во время телевизионной программы «Круглый стол».