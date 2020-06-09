Диас-Канель: Спасибо и добро пожаловать на Кубу

ГАВАНА, Куба, 8 июня (ACN) Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель приветствовал 52 члена бригады им. Генри Рива, которые сегодня вернулись на остров из Ломбардии, что в северной Италии.

В своём видео-послании правитель особо отметил работу кубинских специалистов, «которые ещё раз подняли солидарное имя» страны в борьбе с новым коронавирусом, объявленным пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 апреля.

«Только благодаря неутомимой работе в исключительных условиях мы можем объяснить почему мы выигрываем битву с пандемией в то время, когда на нашей Родине усиливается блокада», — сказал Диас-Канель врачам.

Диас-Канель в сопровождении премьер-министра Мануэля Марреро, д-ра Хосе Анхеля Порталя, главы Министерства здравоохранения и других членов Совета министров подчеркнул важность гуманной работы кубинских специалистов, которые вновь возвели имя Кубы и её гуманистическое и солидарное призвание на самые высокие позиции.

От имени врачей д-р Карлос Перес, глава медицинской бригады в Италии, поблагодарил президента за его слова приветствия, а также цитировал моменты прощания перед отъездом из европейской страны.

Группа членов Интернационалистского контингента Генри Рива работала в этом северном итальянском регионе с 21 марта, где они пробыли 2 месяца и 17 дней и испытали благодарность и получили дань уважения со стороны главных правительственных властей этой провинции, включая мэра Эстефании Бональди.

Эта медицинская бригада, 27 членов которой уже имела опыт с эпидемией Эболы в Африке, была первой, которая отправилась на борьбу с новым коронавирусом за границей, именно в красной зоне пандемии.

Перед отъездом на родину группу провожал в Риме Хосе Карлос Родригес, послом Гаваны. Несколько СМИ со Старого Континента поддержали работу профессионалов острова.