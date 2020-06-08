Диалог министров иностранных дел Кубы и России о пандемии и мире в Колумбии

ГАВАНА, Куба, 08 июня (ACN) Министр иностранных дел России Сергей Лавров беседовал 8 июня по телефону со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом о сотрудничестве в борьбе с пандемией COVID-19 и роли острова в колумбийском мирном процессе.
Глава внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущим аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе связанным с борьбой с распространением коронавируса SARS CoV-2, вызывающего COVID-19, гласит сообщение МИД.
В релизе указывается, что министры обсудили вопросы латиноамериканской повестки дня, в том числе текущую ситуацию с внутриколумбийским соглашением, с учётом роли Кубы как одной из стран-гарантов процесса переговоров с партизанами.
Кроме того, было подтверждено полное согласие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и полного отказа от практики применения односторонних санкций, противоречащих международному праву.
8 мая Куба и Россия отметили 60-ю годовщину восстановления двусторонних дипломатических отношений.
Москва сохраняет неизменную позицию постоянного преследования за экономическую, торговую и финансовую блокаду.
Кроме того, Россия и Куба поддерживают обмен опытом и сотрудничество в борьбе с пандемией.
На прошлой неделе Россия отправила партию экспресс-диагностических тестов коммерческим рейсом на остров.
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Москва также признаёт солидарность острова, которая, несмотря на всплеск осады США, направила медицинские бригады, по меньшей мере, в 36 стран для сотрудничества в борьбе с пандемией.
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