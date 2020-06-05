Объединенные Арабские Эмираты пожертвовали 8 тонн медикаментов Кубе

ГАВАНА, Куба, 5 июня (ACN) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пожертвовали восемь тонн медикаментов для оказания помощи медицинскому персоналу с острова в противостоянии с COVID-19.

Формальный акт передачи препаратов состоялся накануне в Институте тропической медицины им. «Педро Кюри», в присутствии посла этого государства.

Бадер Абдулла Саид Алматроши отметил, что в последние годы оба народа установили прочные связи, «в форме сотрудничества, которое помогает нашим двум странам преодолеть кризис COVID-19».

Таким образом, наши лидеры отправляют послание поддержки и солидарности Кубе и её передовым работникам, многие из которых вызвались бороться с вирусом в других странах с огромной смелостью и решимостью, добавил дипломат ОАЭ.

Роберто Бланко, посол Кубы в арабской стране, поблагодарил правительство и народ Эмиратов за солидарную помощь в эти трудные моменты борьбы с пандемией нового коронавируса, опубликовал сайт Cubaminrex.

Пожертвование представляет собой ещё один пример очень хороших братских связей между двумя народами. Мы высоко ценим отношения между двумя странами, которые крепнут с каждым днём, сказал Бланко.

Куба и ОАЭ поддерживают дипломатические отношения, основанные на уважении и сотрудничестве. Связи расширились с открытием посольства Кубы в Абу-Даби 14 февраля 2019 года.