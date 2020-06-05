Глава МИД Кубы отвергает новые санкции США против семи субъектов острова

ГАВАНА, Куба, 5 июня (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг новые санкции, объявленные Государственным департаментом США в отношении семи кубинских предприятий.

Я решительно отвергаю санкции, объявленные госсекретарем США Помпео против 7 кубинских образований, призванные повлиять на кубинские семьи. Позорное и преступное ужесточение блокады во время COVID19, пишет дипломат в Twitter.

В список кубинских компаний входят финансовое учреждение Fincimex, три отеля, два дайвинг-центра и морской парк для туристов, что подтверждает намерение нынешней администрации США атаковать туристическую деятельность на острове с целью его экономического удушения.

После обновления список теперь объединяет более 200 кубинских заведений и подразделений, включая компании, корпорации, Особую зону развития Мариеля, а также предприятий, связанных с Министерствами внутренних дел и Революционных вооруженных сил, а также Национальной революционной полицией.

Эта группа организаций, на которых США наложило вето, страдает от многих действий, которые республиканская администрация предприняла с момента прихода к власти в январе 2017 года, чтобы изменить подход между двумя странами, начатый во время предыдущей администрации.

Куба охарактеризовала этот список как произвольный, состоящий из множества субъектов, предположительно связанных с сектором обороны и национальной безопасности.