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16
июня Вторник

Куба открывает двери сигналу RT на испанском языке

 

ГАВАНА, Куба, 03 июня (ACN) С 25 мая цифровое ТВ Куба вещает сигнал российского новостного канала RT в своей испанской версии.

Канал передаёт 24 часа в сутки в высоком разрешении.

Проект отвечает инвестициям правительства Кубы в оцифровку средств массовой информации страны.

Напомним, несколько месяцев назад Кубинский институт радио и ТВ (ICRT) подписал договор о данном вещании.

Сигнал RT en Español доступен в более чем 1000 спутниковых и кабельных сетях в Латинской Америке, Испании и США.

Канал начал вещание в декабре 2009 года, и в настоящее время его еженедельная аудитория составляет 20 миллионов зрителей в 10 странах Латинской Америки, а в месяц его смотрят в среднем 25 миллионов человек.

Гавана Куба ACN Куба- Россия RT.

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