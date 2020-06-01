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16
июня Вторник

Куба гарантирует зарплату рабочим во время COVID-19, заявил министр

 

ГАВАНА, Куба, 1 июня (ACN) Вице-премьер и министр экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес, заявил в Твиттере, что гарантия заработной платы для сотрудников государственного сектора, которые не работают в результате пандемии COVID-19, остаётся в силе, в то время как продолжаются льготы или отмена налогов в случае частников.

В минувшую субботу, во время Совета министров, Хиль Фернандес объяснил, что в течение первого месяца работники госсектора получают 100 % от своих окладов и со второго месяца 60%, пока будет длиться ситуация.  

Продолжаются отсрочка уплаты налога, включая ликвидацию НДФЛ к которому по-прежнему применяется «моратория на проценты».

Фото: архив

COVID-19 Гавана Куба ACN зарплата

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