Куба гарантирует зарплату рабочим во время COVID-19, заявил министр

ГАВАНА, Куба, 1 июня (ACN) Вице-премьер и министр экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес, заявил в Твиттере, что гарантия заработной платы для сотрудников государственного сектора, которые не работают в результате пандемии COVID-19, остаётся в силе, в то время как продолжаются льготы или отмена налогов в случае частников.
В минувшую субботу, во время Совета министров, Хиль Фернандес объяснил, что в течение первого месяца работники госсектора получают 100 % от своих окладов и со второго месяца 60%, пока будет длиться ситуация.
Продолжаются отсрочка уплаты налога, включая ликвидацию НДФЛ к которому по-прежнему применяется «моратория на проценты».
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