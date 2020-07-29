Куба запускает изменения в своей налоговой и бюджетной системе

ГАВАНА, Куба, 29 июля (ACN) Диверсификация уровней доходов в государственном бюджете и бóльшая децентрализация в управлении финансовыми ресурсами являются одними из изменений, которые должны быть осуществлены на Кубе, как часть стратегии правительства на период восстановления экономики после COVID-19.

Мейси Боланьос Вайс, министр финансов и цен, заявила во вторник в Гаване, что разрабатываются нормативные документы для реализации рынка государственного долга, который первоначально разрешит компаниям приобретать государственные облигации, а затем физическим лицам.

Страна также создаст инвестиционный фонд из государственного бюджета с финансированием, предназначенным для стратегических секторов, таких как создание инфраструктуры и экспорта.

Данный механизм, нацеленный на поиск выгод, добавила она.

Относительно изменений, которые должны быть внесены в местные бюджеты, глава сектора сказала, что в сборе доходов, доступе к дополнительным механизмам финансирования и управлению этими ресурсами для развития территории будет действовать принцип гибкости.

Боланьос Вайсс подчеркнула изменения в налоговой системе с помощью различных стимулов, которые будут действовать в качестве косвенных механизмов, стимулирующих экспорт товаров и услуг во всех субъектах экономики.

Что касается необходимого переупорядочения цен, достигнут прогресс в постепенной разработке единой, всеобъемлющей политики на равных условиях для всех субъектов экономики, заключила министр.