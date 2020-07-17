Куба объявляет о новых мерах по укреплению национальной экономики

ГАВАНА, Куба, 17 июля (ACN) На внеочередной сессии Совет министров утвердил комплекс действий, направленных на решение экономических и социальных задач страны, включая многие элементы, утвержденные в Национальном плане экономического и социального развития до 2030 года.

В заключительном выступлении перед высшим государственным органом президент острова Мигель Диас-Канель, отметил, что новые положения направлены на повышение необходимой иностранной валюты для дальнейшего обеспечения основных прав людей и роста промышленности.

«Мы сосредоточимся на производстве продуктов питания для достижения продовольственного суверенитета с преобразованием в Министерстве сельского хозяйства способов сбыта продуктов», — сказал Диас-Канель.

Президент добавил, что также предлагается изменить порядок внутренней торговли и роль социалистического предпринимательства, а также увеличить объемы производства, придавая более важную роль внутреннему рынку и национальной промышленности.

Среди прочих мер президент продвинул продажу в свободно конвертируемой валюте группы товаров среднего и высокого класса, а также связал все экономические субъекты с национальным рынком в сфере розничных продаж.

Куба поддерживает централизованное экономическое планирование

Тем временем, заместитель премьер-министра и министр экономики и планирования Алехандро Хиль отметил, что Куба будет поддерживать централизованное экономическое планирование, которое он назвал сильной стороной системы.

Это не означает централизованное распределение ресурсов, мы предпринимаем шаги для его децентрализации, пояснил Хиль в радио- и телепрограмме «Круглый стол» под председательством вице-президента Сальвадора Вальдеса.

Высокопоставленный чиновник перечислил группу ключевых принципов, содержащихся в специальной экономической стратегии страны, включая защиту национального производства и искоренение импортного мышления. Он также упомянул регулирование рынка косвенными методами и взаимодополняемость экономических акционеров: государственного сектора, частного сектора, частников и кооперативов.

Хиль сослался на усиление роли внутреннего спроса, который играет ведущую роль в экономике.

Мы должны предоставить государственным компаниям больше управляющей автономии, больше возможностей принимать решения, чтобы социалистическое предприятие могло быть более эффективным, сказал вице-премьер.

Министр подчеркнул необходимость поощрения конкурентоспособности, эффективности, экономии и мотивации для работы в сложившейся ситуации ограничений в связи с ужесточением блокады США.

Хиль добавил, что основным приоритетом страны является производство продуктов питания внутри страны, в которых есть неудовлетворенность результатами.

Зампремьера объявил о проектировании малых и средних предприятий в соответствии с экономической моделью, исходя из уровня доходов, а не формы собственности.

Мы будем работать так, чтобы существовали условия, чтобы негосударственные формы и кооперативы могли экспортировать и импортировать, отметил он.

Высокопоставленный кубинский чиновник отстоял потребность в магазинах в твёрдой валюте. Эта мера, наряду с отменой 10-процентного сбора с доллара США, будет способствовать укреплению потенциала национальной валюты.

Он подтвердил, что концепция вышеупомянутой стратегии является комплексной и позволит стимулировать экономику.