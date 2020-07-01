Отчёт о кубинской экономике на собрании месяца Совета министров

ГАВАНА, Куба, 1 июля (ACN) Куба сообщила об увеличении продаж местными совместными предприятиями и компаниями Зоны особого развития Мариеля (ZEDM), что позволило этим фирмам генерировать необходимую им твердую валюту.

Заместитель премьер-министра Алехандро Хиль на заседании Совета министров заявил, что это благоприятная тенденция и прямой источник сокращения импорта.

Несмотря на то, что кубинская экономика переживала исключительные условия в первые шесть месяцев года, было одобрено 12 предприятий с иностранным капиталом, и ожидается, что семестр завершится в общей сложности 15 такими проектами, сказал Хиль, который также является министром экономики и планирования.

Хиль добавил, что в этот период ужесточение блокады США и пандемия COVID-19 повлияли на показатели Кубы, поскольку было необходимо остановить такие виды деятельности, как туризм, а импорт и экспорт сократились.

Однако план строительства жилья не был прерван. В рамках его приоритетной программы было сооружено 22 тыс. 557 домов, отметил вице-премьер.

Хиль отметил, что пострадали урожаи риса и бобов, а также производство свинины, в то время как производство яиц стабилизировалось, хотя и не удовлетворяет спрос.