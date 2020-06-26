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26
июня Пятница

Куба и Украина провели онлайн бизнес форум

 

ГАВАНА, Куба, 26 июня (ACN) Торговые палаты Кубы и Украины провели онлайн-бизнес-форум с целью расширения связей и обмена возможностями между двумя странами.

В рамках встречи, в которой участвовала дюжина компаний из обеих стран, Гавана и Киев вновь взяли на себя обязательство диверсифицировать экономические отношения и выявлять общие интересы, сообщил президент палаты острова Антонио Каррикарте в Twitter.

В связи с этим 30 апреля президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на онлайн-встрече с послом Кубы Наташей Диас Агилера выразил заинтересованность производителей этой страны в возможностях латиноамериканского рынка, особенно Кубы, несмотря на ситуацию, вызванную коронавирусом.

В связи с этим они выразили заинтересованность в поставках специальных труб для турбин, запчастей для энергетического оборудования, сельскохозяйственной продукции и технологий для пожарных машин, в частности.

Гавана Куба Украина бизнес-форум

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