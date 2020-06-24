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24
июня Среда

Куба и Россия выражают готовность расширять экономические и торговые связи

 

ГАВАНА, Куба, 24 июня (ACN) Ана Терезита Гонсалес, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, провела обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, с Андреем Гуськовым, послом России в этой столице.

В своём официальном Твиттере Гонсалес сообщила, что в ходе встречи обе стороны обсудили сложность текущего сценария из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в результате появления нового коронавируса, а также из-за различных действий их соответствующих правительств на стадии пост-COVID-19.

Точно так же стороны заявили о необходимости и важности углубления экономических, торговых отношений и отношений сотрудничества между двумя странами на основе дружбы, солидарности и уважения, существующих между российским народом и кубинцами.

Москва и Гавана совместно защищают соблюдение норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, а также уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

Гавана Куба ACN Куба- Россия Андрей Гуськов

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