Международная ярмарка Гаваны официально отменена ​​из-за COVID-19

ГАВАНА, Куба, 12 июня (ACN) Ана Терезита Гонсалес, заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, объявила об официальной отмене Гаванской международной ярмарки FIHAV-2020 в связи с ситуацией пандемии COVID-19.

Гонсалес объяснила в Твиттере, что Оргкомитет мероприятия обнародовал отмену выставочного и коммерческого слёта, хотя другие встречи, нацеленные на продвижение товаров и услуг, можно было бы проводить виртуальным образом.

FIHAV-2020 планировалось провести с 1 по 5 октября на выставочной площадке Expocuba с целью показать миру сильные стороны и возможности национальной экономики.

Эта ярмарка является ежегодным событием трансцендентальной коннотации в области торговли и инвестиций на Кубе, поскольку она зарекомендовала себя как самая важная коммерческая встреча в стране.