Американская гостиничная сеть прекратит работу на Кубе из-за блокады



ГАВАНА, Куба, 5 июня (ACN) Американская компания Marriott International сообщила сегодня, что она прекратит свою деятельность на Кубе, поскольку правительство США не продлит разрешение на деятельность на острове.

Таким образом, Marriott International, единственная североамериканская гостиничная сеть, которая управляет отелем Шератон Four Points в Гаване, становится самой последней целью ограничений, наложенных Белым домом на экономическую и коммерческую деятельность между обеими странами.

Лицензия на эксплуатацию была пересмотрена и продлена в 2018 году, «но нам недавно сообщили, что правительственная лицензия не будет продлена, что вынудило Marriott прекратить свою деятельность на Кубе», — заявила журналистам пресс-секретарь компании.

Marriott по-прежнему считает, что Куба является местом, которое туристы, в том числе американцы, хотят посетить, заявил представитель группы AFP, заверив, что надеется вновь открыть объект на Кубе, если правительство Соединенных Штатов разрешит нам снова вести там бизнес.

Four Points By Sheraton Havana — это 5-звездочный отель, открытый в январе 2010 года в жилом районе Мирамар, в муниципалитете Плайя.

С июня 2016 года отель управляется вышеупомянутой компанией, что делает его первым отелем, расположенным на острове под брендом этой компании, с разрешения правительства Соединенных Штатов в рамках исторического сближения между Гаваной и Вашингтоном во время правительства Барака Обамы.

Администрация Трампа расширяет длинный список лиц, на которые наложены санкции или которые являются жертвами финансовых ограничений, для ведения переговоров с компаниями в важных экономических секторах острова.

В связи с этим в минувшую среду Госдепартамент добавил семь кубинских компаний и отелей в свой санкционированный список, в том числе Fincimex, который управляет отправкой денег на Кубу.

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