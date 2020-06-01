Более миллиона человек на Кубе используют 4G

ГАВАНА, Куба, 01 июня (ACN) На Кубе было предоставлено более 3,7 миллиона услуг мобильного интернета, из которых более миллиона в режиме 4G, объявила Хильда Ариас Перес, коммерческий вице-президент Кубинской телекоммуникационной компании (ETECSA).

Вот почему мы продолжим целенаправленное развитие этой сети 4G (четвертое поколение технологий мобильной телефонии). Она является наиболее широко используемой в мире и обладает большей пропускной способностью, сказала чиновник Cubadebate.

В связи с этим Луис Иглесиас Рейес, вице-президент по инвестициям ETECSA, подчеркнул, что в 2019 году и в этом году были очень активными, если говорить о расширении мощностей.

В 2019 году в рамках программы по расширению Интернета на мобильные телефоны были установлены 682 базы 3G и 497 4G; были также созданы 190 башен для поддержки инвестиций.