Pese a tensa situación financiera la ONAT trabaja por lograr altos ingresos

La Habana, 15 ene (ACN) El 2019 fue un año complejo para la administración tributaria que trabajó bajo una tensa situación financiera debido al recrudecimiento del bloqueo, situación que se mantendrá en 2020, dijo Mary Blanca Ortega, jefa de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT), en el programa radio televisivo Mesa Redonda.



Ortega afirmó que ante esas dificultades se adoptaron medidas para potenciar los ingresos, lo que posibilitó no solo cumplir con los estimados propuestos, sino crecer en mil 738 millones de pesos en comparación con el cierre del 2018.



Gracias a ello, añadió, se cubrieron los gastos de los servicios sociales y programas priorizados de desarrollo de los territorios, incluyendo el incremento salarial que se informó a la población a mediados de año.



Como regularidad del 2019 una mayor cantidad de contribuyentes presentó su declaración jurada, fundamentalmente los del sector de la cultura, los diseñadores y trabajadores de firmas extranjeras; mientras los trabajadores por cuenta propia tuvieron una ligera disminución.



La jefa de la ONAT señaló que la declaración en ingresos brutos fue superior; como resultado de una mayor cultura tributaria por nuestros contribuyentes, acotó.



Si bien hay resultados positivos, precisó Ortega, más de cinco mil contribuyentes no declararon, a la par que se identificó un nivel importante de sub declaración.



Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la ONAT, dijo que hasta el momento la Oficina ha actuado sobre cinco mil contribuyentes y ha impuesto sanciones que equivalen a un millón 800 mil pesos, a la vez que se les ha exigido que presenten su declaración jurada.



Yoandra Cruz, vicejefa primera de la institución, informó que durante el primer año de pago de impuestos del sector agropecuario, del total de sus contribuyentes el 99, 4 por ciento pagó dentro del término voluntario.



Cruz destacó los esfuerzos de la Oficina junto a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y otros organismos para capacitar y asesorar a esos productores.



Mientras, Belkys Pino, vicejefa de la ONAT, se refirió a la actual campaña de declaración jurada y pago de tributos en el país, que comenzó el 6 de enero.

Como características del proceso informó sobre el aumento del uso de las nuevas tecnologías para facilitar los trámites; hemos buscado diferentes vías para llegar a los contribuyentes; por ejemplo, la documentación fiscal que contiene la declaración jurada se puede obtener a través del sitio web de la ONAT.



La funcionaria señaló que hasta el 30 de abril deben pagar los trabajadores por cuenta propia, el sector artístico y los comunicadores sociales, mientras para los del sector agropecuario la campaña comienza el dos de marzo y culmina el 30 de junio y para los de la rama cañera, del primero de julio al 31 de octubre.



Explicó que el proceso también incluye a personas jurídicas, las cuales tienen que pagar el impuesto sobre utilidades y el rendimiento de la inversión, aunque este lo asumen las empresas y sociedades mercantiles.



Mientras, el impuesto sobre utilidades lo pagan las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias y las de crédito y servicio, y el término es del seis de enero hasta el 31 de marzo.



Pino señaló que la actual campaña también contiene el pago del impuesto sobre el transporte terrestre y el pago por la propiedad o posesión de embarcaciones, donde se liquida el año completo y tiene como término el 30 de septiembre.