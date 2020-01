Play off final: Entenza cierra la pinza con una victoria que vale trofeo

Camagüey, 18 ene (ACN) Este es el día más feliz de mi vida, en 2017 eliminé a Matanzas y hoy contribuyo a que gane el trofeo de campeón, declaró en esta ciudad Noelvys Entenza, ganador del duelo que representó título para los Cocodrilos de Matanzas en la LIX Serie Nacional de Béisbol (SNB).

Bajo una lluvia pertinaz y con lágrimas de emoción en el rostro, el derecho natural de la central provincia de Cienfuegos reveló que supo que iba a pitchear muy tarde en la noche de ayer, y estaba muy mentalizado, enfocado y tranquilo porque le encantan este tipo de momentos.

No podía fallar a la afición de Matanzas, a mi familia, especialmente a mi padre que está ciego y a mi tía que le dio una isquemia cerebral hace cinco días y debí dejarla al cuidado de otros para terminar el trabajo de hacer a Matanzas campeón, alegó Noelvys.

Si me quieren en Matanzas seguiré, ya dije que soy un guerrero del béisbol y estaré en donde me necesiten y me valoren, aseveró el también integrante de la selección nacional de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol 2017, quien también agradeció a aquellos que lo alejaron de sus filas antaño.

Acerca del trabajo en el crucial choque ante Toros de Camagüey, en predios del estadio Cándido González, Entenza manifestó estudiar detalladamente a los rivales, el trabajo positivo y negativo de otros lanzadores, y apoyarse sobre todo en la concentración para controlar el ataque rival.

El deportista de 34 años de edad permitió dos anotaciones y cuatro incogibles en 6.1 de labor, en los cuales concedió tres bases por bolas, cometió un wild pitch y propinó cinco ponches.

Con el éxito 11 carreras por 2 los Cocodrilos de Matanzas se titularon después de 29 años de espera, trayectoria en la que sumaron además dos subtítulos y cinco metales de bronce solo en la última década.

Al término del partido se conoció que Yamichel Pérez, refuerzo proveniente de la central provincia de Sancti Spíritus, mereció la condición de jugador más valioso de la postemporada.