Cousín intransitable y Toros de la Llanura igualan final beisbolera (+Fotos)

Camagüey, 13 ene (ACN) Aprehendido a otra joya monticular del joven Josimar Cousín, el equipo de Camagüey venció este domingo 8-0 a Matanzas en un abarrotado estadio Cándido González, e igualó 1-1 la gran final de LIX Serie Nacional de Béisbol.



Realmente intransitable se mostró Cousín, quien combinó bien su bola rápida con una letal slider hacia afuera, para limitar el saldo ofensivo de los Cocodrilos a tres hits en ocho entradas, en las cuales propinó seis ponches y apenas otorgó dos boletos.



Los Toros de la Llanura decidieron rápido el juego en el primer inning, con tres carreras sucias ante los envíos de Noelvis Entenza, que permitió un trío de hits y su equipo pifió en par de ocasiones.



Y en el octavo episodio concretaron el éxito con racimo de cinco anotaciones frente a los relevistas Miguel Lahera, Yaniel Blanco y Armando Dueñas, ante quienes pegaron cuatro hits, incluidos triple del emergente Luis González y un doblete con ángulos congestionados del intermedista Santiago Torres.





Fue tan certero el trabajo de Cousín, que se las ingenió para sacar siempre el importante primer out de cada entrada. Con gran control de sus envíos, y su tradicional aplomo sobre el box, retiró a 12 bateadores en línea desde el hit del cátcher Ariel Martínez en el cuarto acto hasta el doble de Raico Santos en el octavo.



Entonces, el mentor Miguel Borroto, con ventaja de 8-0, le dio la bola en el noveno inning a Frank Luis Medina, quien cerró sin contratiempo alguno. Y esta vez, sí fue aplaudido por ese público que no aprobó la sustitución de Lázaro Blanco en el sexto inning del primer juego.



La consigna del grupo es jugar partido a partido. Cousín se presentó en tarde de gala y el equipo bateó con oportunidad, además de saber aprovechar los errores del rival en el primer inning, comentó Borroto a la Agencia Cubana de Noticias.



Mientras, Armando Ferrer, mentor de los Cocodrilos, fue categórico en sus declaraciones: Cousín estuvo muy dominante y, con apenas tres hits, no podíamos vencerlo. Cambié la alineación y llevé a (Edisbel) Arruebarruena del cuarto al octavo bate, pero tampoco produjo.



Con este empate 1-1, la gran final se trasladará a partir del martes hacia el estadio Victoria de Girón, de Matanzas. Borroto anunció como abridor al supersónico Yariel Rodríguez, mientras Ferrer empleará al zurdo Yoanni Yera.

