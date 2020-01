Nueva York y Nueva Orleans, unidas por el jazz en La Habana

La Habana, 17 ene (ACN) Sobre su participación en el Festival Internacional Jazz Plaza 2020 y sus valoraciones acerca de la música cubana y sus exponentes, conversaron hoy el reconocido saxofonista neoyorkino David Liebman y el presidente de la Trombone Shorty Foundation de Nueva Orleans, Bill Taylor.

En Nueva Orleans, donde tenemos una gran tradición en el jazz, y que es probablemente la ciudad más musical de Estados Unidos, la forma en que mantenemos esa tradición es pasándola a las siguientes generaciones, comentó a la prensa Taylor en el Hotel Nacional de Cuba.

Esto fue lo que sucedió con Trombone Shorty y todos nuestros otros músicos, y eso es lo que hace nuestra organización, destacó el líder de la institución artística y educacional, que participa en esta edición 35 del Jazz Plaza, con una delegación de 15 jóvenes instrumentistas, en el proyecto Getting Funky in Havana.

El año pasado participé como invitado en el Festival, me enamoré de la música y la gente de La Habana y decidí regresar con más personas de Nueva Orleans, destacó Taylor, e informó que fue en ese entonces cuando conoció a Erick Iglesias “Cimafunk”, con quien desarrolla esta iniciativa dedicada al funk en el programa del evento.

Asimismo, calificó en la conferencia de muy alto el nivel de los músicos en Cuba, “los estudiantes están muy bien preparados y son muy talentosos, lo único que creo se debe mejorar es la conexión entre las dos ciudades, y New Orleans en específico, por nuestra gran tradición musical”.

La música une a la gente, la conecta, incluso cuando no habla el mismo idioma, a través de la música se logra el entendimiento, insistió Taylor.

Entre otras acciones, la Trombone Shorty Foundation participó junto a las demás bandas de la sureña ciudad estadounidense presentes en la cita, The Soul Rebels, Big Chief Monk Voudreaux y Tank and the Bangas, en la gala inaugural del Jazz Plaza, el martes pasado en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.

Junto a Cimafunk y el resto de las alineaciones de Nueva Orleans, protagonizará el cierre del Getting Funky in Havana, esta noche en el Salón Rosado de la Tropical.

En el encuentro con la prensa, el reconocido saxofonista David Liebman, quien además es un versado intérprete de la flauta, el clarinete, el piano y la batería, declaró cuán feliz y honrado se sentía de estar en Cuba y compartir con músicos de la mayor de las Antillas.

Los músicos de Nueva York hemos mirado siempre desde allá cómo la música cubana se ha desarrollado, y hemos debatido la importancia de vincular nuestras sonoridades, aseguró el artista, que se mueve entre los estilos del jazz fusión y el post bop.

Como parte de la cartelera del Festival Jazz Plaza, con sede en La Habana y Santiago de Cuba hasta el domingo venidero, Liebman actuará mañana sábado a las ocho y media de la noche, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, junto a Orlando Valle “Maraca”.