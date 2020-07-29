Диас-Канель встретился с врачами, которые работали в Турине и Сент-Винсенте и Гренадинах

ГАВАНА, Куба, 29 июля (ACN) Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес встретился сегодня с членами бригад им. Генри Рива, которые вернулись из Турина, Италии и карибского острова Сент-Винсент и Гренадины.

В сообщении, опубликованном этим утром в Твиттере Министерством общественного здравоохранения МИНСАП, поясняется, что на встрече президент и члены бригад обменялись опытом, накопленном во время борьбы с COVID-19. в этих странах.

Бригада Генри Рива, которая сотрудничала в Турине, вернулась на остров 20 июля после трёх месяцев непрерывной работы в этом регионе Италии, где они были признаны властями и местными жителями.

Со своей стороны, кубинский медицинский персонал, который участвовал в борьбе с пандемией на Сент-Винсенте и Гренадинах, вернулся в середине этого месяца после того, как президент Винсента Ральф Гонсалвес лично проводил их в знак признательности.