Куба потратит более половины своего бюджета на социальные программы в 2020 году

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ГАВАНА, Куба, 20 декабря (ACN) Бюджет на 2020 год, утверждённый в эту пятницу на очередной сессии 9-го Законодательного собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы, имеет сильный социальный характер: более 50 процентов ресурсов направлены на осуществление основных услуг и социальной политики, к примеру, повышение заработной платы и пенсий.

Мейси Боланьос, министр финансов и цен, проинформировала сегодня кубинских законодателей о выделении 8,6 млрд. песо на обеспечение повышения зарплаты, начавшегося в июле этого года, и что 52 процента бюджета будет использовано на образование и здравоохранение.

Образованию, согласно официальной статистике, будет посвящено 11 миллиардов песо, что составляет 24 процента от текущих расходов, дабы гарантировать посещение более 1,7 млн. учащихся всех уровней образования.

Между тем, сектору здравоохранения выделят 12,74 миллиарда песо (28 процентов от общего числа), чтобы поддержать 201,4 млн. медицинских консультаций и услуг в больницах и первичной медицинской помощи.

Министр подчеркнула, что для покрытия расходов на социальное обеспечение запланировано 7,54 миллиарда песо.

В следующем году продолжатся субсидии на строительные работы в жилищах с низким доходом, для чего страна будет располагать 1,12 млрд. песо.

Другой приоритет будет заключаться в поддержке науки, технологий и инноваций, гарантируя 1,522 миллиарда песо (1,5 процента от валового внутреннего продукта в текущих ценах).

Резервы будут генерироваться за счёт прибыли, вытекающий из исследований.

Для финансирования большей части бюджета планируется собрать 66,29 млрд. песо с ростом на 11,5% по сравнению с оценкой предыдущего года, что будет напрямую зависеть от увеличения оборота розничной торговли, дисциплины в уплате налогов и укрепление превентивных мер и фискального контроля.

В рамках годового бюджета ключевую роль будет играть сбор денежных средств Национальным управлением налоговой администрации, гарантируя 74 процента доходов, при этом взносы негосударственного сектора увеличатся на 12 процентов.

Несмотря на ожидаемый доход от частников, государственный сектор будет сохранять превосходство, участвуя в 85 процентах этих взносов, заключила Боланьос.

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