Куба не будет применять неолиберальные меры для преодоления экономической напряженности

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ГАВАНА, Куба, 19 декабря (ACN) Мы не применяли или будем применять неолиберальные меры, чтобы противостоять напряженной ситуации в стране, сказал в четверг в гаванском Дворце съездов министр экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, информируя депутатов о тенденциях индикаторов экономики страны в течение 2019 года.

Ни одна школа или больница не были закрыты, цены на топливо или электроэнергию не увеличились, чтобы сократить потребление, сказал глава в присутствии Мигеля Диаса-Канеля, президент республики и Эстебана Ласо, председателя Национального собрания народной власти.

Глобальные экономические перспективы неблагоприятны по сравнению с оценками на начало года.

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), объявляет, что продолжается общее замедление в регионе, прогнозируя рост на 0,1 процент и в качестве перспективы на 2020 год 1,3 процента.

Что касается Кубы, то этот год характеризуется ужесточением экономической, торговой и финансовой блокады Соединенных Штатов, которая увеличивает меры давления с упором на препятствия на поставку топлива в страну, сказал он.

Министр напомнил, что с апреля страна испытала дополнительные ограничения в связи с сокращением энергоносителей, влияющим на общественный транспорт, сельское хозяйство, производство и распределение продуктов питания, а также влияющим на временную остановку одних инвестиций и замедление роста других.

Ситуация, продолжил Хиль, стала более острой с сентября, когда страна располагала около 50 процентами топлива, а экономика работала с 30.

Страна приняла меры для стимулирования экономики, например, повышение зарплаты в бюджетном секторе, что принесло пользу более чем одному миллиону 400 тысячам работников.

Кроме того, началась продажа продукции среднего и высокого класса в валюте, и было утверждено 28 мер по укреплению социалистического государственного предприятия, которое будет расширено для устранения препятствий и консолидации важнейшего экономического субъекта кубинской модели.

Министр объяснил, что прибытие более четырех миллионов 300 тысяч посетителей не соответствует годовому плану, но всё равно является похвальным результатом.

Год завершается строительством 43 тыс. 700 жилищ. Были устранены 47 тысяч повреждений из-за погодных явлений. Гарантированы ресурсы для восстановления всех частичных потерь крыш, а в случае торнадо, прошедшего через Гавану в январе этого года, практически устранены все восемь тысяч с лишним повреждений.

Хиль также добавил, что предпринимаются шаги для увеличения и диверсификации экспорта, например, в пищевой промышленности.

Несмотря на ограничения экономики, занятость увеличилась на 32 тыс. 500 человек, большинство из них в негосударственном секторе, а средняя зарплата оценивается в 877 песо.

Точно так же, по его словам, был достигнут прогресс в процессе компьютеризации, особенно в электронной торговле, благодаря таким приложениям, как Transfermóvil и EnZona, и было запущено 600 тысяч новых линий, достигнув на днях показателя в шесть миллионов по всей стране.

В гидравлической инфраструктуре более миллиона жителей получили выгоду, и заключены важные инвестиции, такие как технологическая реорганизация завода по производству хлора, запуск производства смешанной компании, которая производит одноразовые подгузники в специальной зоне развития Мариеля, и завода азотных удобрений NPK (азот, фосфор и калий) промышленной зоны Сьенфуэгос.

Министр сказал, что в 2019 году инвестиции достигли суммы более 10 миллиардов песо, несмотря на то, что из-за напряженности в топливе некоторые из них были парализованы или замедлились.

Что касается «Задачи жизнь», ответа на изменение климата, Хиль сказал, что программа получила значительный прирост за счёт восстановления пляжей, лесовосстановления и применения солнечных установок для производства фотоэлектрической солнечной энергии.

Среди ограничений и благодаря усилиям населения, согласно оценкам, кубинская экономика не испытает сокращений в 2019 году, что является доказательством существующего потенциала сопротивления и внутренних резервов. ЭКЛАК оценила рост ВВП острова в 0,5 процента.

План экономики Кубы на 2020 год: экономить, экспортировать и эффективно работать