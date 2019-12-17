План экономики Кубы на 2020 год: экономить, экспортировать и эффективно работать

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ГАВАНА, Куба, 17 декабря (ACN) Год приближается к концу и законодатели Национальной ассамблеи народной власти Кубы были проинформированы сегодня об экономическом плане на 2020 год, целью которого будет увеличение и диверсификация экспорта, повышение эффективности инвестиционного процесса и усиление мер экономии.

Парламентарии острова заседают в постоянных рабочих комитетах в предверии 4-й очередной сессии Ассамблеи народной власти 9-го законодательного созыва, которая состоится 20 и 21 декабря.

В присутствии президента Мигеля Диаса-Канеля, члены комиссии по делам экономики получили информацию о приоритетах предстоящего бюджета.

Замещение импорта, главным образом направленное на удовлетворение потребностей туризма и создание производственной цепочки с иностранными инвестициями, были некоторыми аспектами, упомянутыми Алехандро Хилем Фернандесом, министром экономики и планирования.

Министр также призвал обеспечить соответствие валютных поступлений и розничного обращения на основе внешнего и внутреннего финансового баланса страны и подчеркнул необходимость использования вклада вузов, связи между ними и промышленностью, а также применения мер для стимулирования экономики.

По словам Хиля Фернандеса, приоритет будет отдан закупке продуктов питания, топлива, удобрений и пестицидов, выплате долгов, которые в основном гарантируют возобновление новых кредитов, и финансированию национальной промышленности.

Министр отметил, что при разработке Плана экономического развития на 2020 год не учитывается тенденция увеличения задолженности, не ухудшается окончательное сальдо дебиторской задолженности за рубежом и обеспечивается внутренняя валютная стабильность.

Кубинский чиновник также подчеркнул, что появляются способы приобретения иностранной валюты, поэтому предприятиям не нужно ждать централизованного распределения, и эти меры являются шагами на пути к более финансовому и менее административному управлению экономикой.

Диас-Канель предупредил, что необходимо сохранить альтернативы, направленные на сбережения, которые не влияют на функционирование страны, такие как перемещение крупных энергонагрузок на нерабочее время, перевозить население на государственных автомобилях, когда общественный транспорт подводит и использование животных средств передвижения.