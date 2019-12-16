На Кубе прошли курсы по IT-навыкам для русскоязычных учащихся и педагогов

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ГАВАНА, Куба, 16 декабря (ACN) С 16 октября по 15 декабря учащиеся и педагоги русскоязычных учебных заведений Кубы, Армении и Киргизии смогли изучить новые цифровые направления.

Согласно сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) обучение проходило на территории каждой страны, благодаря гранту этого ведомства.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» МОО «Общество дружбы с Кубой» за счёт данных средств разработало образовательные курсы повышения квалификации учителей и руководителей русских школ за рубежом с учетом современных образовательных тенденций.

Ассоциацией участников рынка данных был разработан аналогичный проект для школьников: курсы дистанционного обучения цифровой грамотности учащихся русских школ за рубежом.

Странами реализации проекта стали Армения, Киргизия и Куба.

В ноябре в этих странах прошла очная презентация курсов. В них приняли участие 224 школьника и студента и 126 педагогов.

В университете Гаваны программы представили автор-разработчик Аксана (sic) Васильева и представитель Общества дружбы с Кубой Александр Костюк.

«Развитые цифровые навыки становятся ключевыми для жизни в цифровой среде. Они позволяют повысить эффективность и сократить время решения задач в цифровом мире, делают жизнь человека более комфортной и открывают возможности для личного и профессионального развития. Это требует трансформации парадигмы образования и пересмотра существующих подходов и моделей обучения, направленных на развитие навыков общей цифровой грамотности, социальных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом мире», — отметила Васильева.

Курсы для школьников включали в себя такие направления, как:

дата-журналистика,

информационная безопасность;

дизайн инфографики и визуализации данных,

программирование начального уровня.

Курсы для педагогов рассматривали эти темы с точки зрения обучения школьников соответствующим навыкам.

По окончании очных мероприятий учащиеся, педагоги и руководители образовательных организаций могли самостоятельно пройти один или несколько выбранных курсов в дистанционном формате.

Слушатели, успешно завершившие обучение, получили сертификаты о прохождении обучения, педагоги удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«Возможность развивать актуальные IT-навыки онлайн имеет большое значение. Онлайн-обучение позволяет устранить многие барьеры: географические, физические, финансовые. Слушатели могут заниматься в удобном для себя месте, выбирая подходящее время, содержание и темп учебы. Одновременно расширяются и возможности ВУЗов, которые получают возможность обеспечить студентов информацией и ресурсами, которых им не хватало. Кроме того, таким образом ВУЗы охватывают тех студентов, которые не могут присутствовать на занятиях лично», — отметил в свою очередь Костюк.

В общей сложности в рамках двух проектов в трёх странах прошли обучение более 1 тыс. школьников, 100 педагогов и 10 руководителей образовательных организаций.