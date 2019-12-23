Премьер-министр России поздравил своего кубинского коллегу

Share

ГАВАНА, Куба, 21 декабря (ACN) Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил нового главу кубинского правительства Мануэля Марреро Круса с недавним избранием на эту должность Национальной ассамблеей народной власти острова, заявил сегодня кабинет министров.

Между обеими странами динамично развивается сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, подчёркивает телеграмма Медведева, на которую ссылается пресс-служба исполнительной власти.

Точно так же премьер-министр России подчеркнул совместную реализацию проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры.

Я хотел бы подтвердить готовность проводить активную работу по линии правительства с целью расширения всего комплекса областей взаимного сотрудничества и продвижения новых инициатив с перспективами в различных областях, подчеркивается в документе.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить вас с Рождеством, Новым годом и национальным праздником торжества революции, написал Медведев в своём письме.

В свою очередь премьер-министр Китая Ли Кэцян поздравил своего нового коллегу, заявил сегодня в Twitter кубинский МИД.

Тем временем Мухаммед Луали Акейк, премьер-министр Республики Сахара, направил поздравление с освобожденных территорий чиновнику по случаю его назначения.

Акейк выразил свои наилучшие пожелания успеха в своей новой миссии и поблагодарил великих Антильских островов за его твердую позицию поддержки справедливого дела народа сахаров.

По сообщению Sahara Press, Акейк подтвердил готовность правительства Сахары продолжать укреплять крепкие узы дружбы и сотрудничества, объединяющие две страны и народы.

Мануэль Марреро назначен премьер-министром Кубы

Куба восстанавливает пост премьер-министра