España Español  English Français


Гавана, Пятница 20 Декабрь 2019 11:54 pm
Home Мир Посол Кубы во Вьетнаме посетила бывшее посольство острова в джунглях

Посол Кубы во Вьетнаме посетила бывшее посольство острова в джунглях

Создано 20.12.2019 21:46 | Просмотров: 30 | Antón Vélez Bichkov
Share
Tamaño letra:

ГАВАНА, Куба, 20 декабря (ACN) Посол Кубы во Вьетнаме Лианис Торррес Ривера посетила провинцию Тай Нинь, бывшую резиденцию Временного правительства Южного Вьетнама, и место, где было расположено кубинское посольство в самом сердце Вьетнамских джунглей.

Торрес Ривера побывала в небольшом домике, который служил штаб-квартирой кубинской миссии, в месте, расположенном недалеко от границы с Камбоджей, в центре тогдашней вражеской территории и в нескольких километрах от баз США.

Рауль Вальдес Вивó, журналист и дипломат, занимал там свою должность и служил первым и единственным послом в глубоких южно-вьетнамских джунглях после вручения верительных грамот 4 марта 1969 года.

Журналистская работа Вальдеса Вивó и кубинской журналистки Марты Рохас передала потомкам соответствующие отрывки из войны во Вьетнаме в этом районе полуострова Индокитай с сообщениями, в которых международному общественному мнению осуждались военные преступления, совершенные войсками США против вьетнамского народа.

Визит посла в место, которое является символом братства между Вьетнамом и Кубой, является частью её поездки по центральной и южной провинциям страны, которая включает визиты в Бен-Тре, Лам Донг и Тай Нинь.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Последние известия

Найти нас на:

Продукты и Услуги

Продукты и Усл

Наше агентство

С нами сотрудничают более 130 опытных специалистов в области информации в 17 отделениях по всей стране. (Подробнее).

Advertising

О нас | Связаться с нами | Условия использования

Авторское Право © 2012 Кубинского Агентства Новостей (ACN) Все права защищены.