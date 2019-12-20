Посол Кубы во Вьетнаме посетила бывшее посольство острова в джунглях

Share

ГАВАНА, Куба, 20 декабря (ACN) Посол Кубы во Вьетнаме Лианис Торррес Ривера посетила провинцию Тай Нинь, бывшую резиденцию Временного правительства Южного Вьетнама, и место, где было расположено кубинское посольство в самом сердце Вьетнамских джунглей.

Торрес Ривера побывала в небольшом домике, который служил штаб-квартирой кубинской миссии, в месте, расположенном недалеко от границы с Камбоджей, в центре тогдашней вражеской территории и в нескольких километрах от баз США.

Рауль Вальдес Вивó, журналист и дипломат, занимал там свою должность и служил первым и единственным послом в глубоких южно-вьетнамских джунглях после вручения верительных грамот 4 марта 1969 года.

Журналистская работа Вальдеса Вивó и кубинской журналистки Марты Рохас передала потомкам соответствующие отрывки из войны во Вьетнаме в этом районе полуострова Индокитай с сообщениями, в которых международному общественному мнению осуждались военные преступления, совершенные войсками США против вьетнамского народа.

Визит посла в место, которое является символом братства между Вьетнамом и Кубой, является частью её поездки по центральной и южной провинциям страны, которая включает визиты в Бен-Тре, Лам Донг и Тай Нинь.