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Посол Кубы провёл программу мероприятий в Екатеринбурге (+ фото)
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ГАВАНА, Куба, 19 декабря (ACN) Херардо Пеньялвер Порталь, посол Кубы в России, был принят в городе Екатеринбурге губернатором Свердловска Евгением Куйбышевым в рамках рабочего визита в этот регион Урала.
Кубинский дипломат заявил сегодня в своём Twitter-е, что его страна имеет экономические связи с этой российской территорией, расположенной на границе между Европой и Азией.
Порталь заявил, что память о массовом и тёплом приеме исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро, прибывшего в Свердловск в 1963 году, во время его первого визита в бывший Советский Союз, сохраняется в сердцах обитателей этого района.
По его словам память Главнокомандующего является «символом неизменной дружбы между Кубой и Россией».
Посол также написал в Твиттере, что он присутствовал на открытии Дома Сигары в Екатеринбурге.
«Куба и один из ее самых важных и международных продуктов в моде в России», - сказал он в этой социальной сети.