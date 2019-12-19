Посол Кубы провёл программу мероприятий в Екатеринбурге (+ фото)

Share

ГАВАНА, Куба, 19 декабря (ACN) Херардо Пеньялвер Порталь, посол Кубы в России, был принят в городе Екатеринбурге губернатором Свердловска Евгением Куйбышевым в рамках рабочего визита в этот регион Урала.

Кубинский дипломат заявил сегодня в своём Twitter-е, что его страна имеет экономические связи с этой российской территорией, расположенной на границе между Европой и Азией.

Порталь заявил, что память о массовом и тёплом приеме исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро, прибывшего в Свердловск в 1963 году, во время его первого визита в бывший Советский Союз, сохраняется в сердцах обитателей этого района.

По его словам память Главнокомандующего является «символом неизменной дружбы между Кубой и Россией».

Посол также написал в Твиттере, что он присутствовал на открытии Дома Сигары в Екатеринбурге.

«Куба и один из ее самых важных и международных продуктов в моде в России», - сказал он в этой социальной сети.