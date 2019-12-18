Куба способствует расширению испанского в Китае

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ГАВАНА, Куба, 18 декабря (ACN) Куба пополнила библиографическую коллекцию Университета иностранных исследований Хэбэя, что на севере Китая, пожертвовав коллекцию книг кубинских авторов для содействия преподаванию испанского языка в этой школе.
Посол Карлос Мигель Перейра подарил книги в рамках экскурсии по университету.
Некоторые наименования на испанском, а другие переведены на китайский.
Правление Университета поблагодарило за поставку, а также подчеркнуло важность пропаганды кубинской культуры, истории и традиций.
Перейра и ректор учреждения Сунь Цзяньчжун обсудили возможность продолжения и обзора текущего состояния двусторонних инициатив, таких как проект по созданию международного центра искусственного интеллекта в ближайшем будущем с кубинскими университетами Камагуэй и Лас-Вийяс.
Стороны также подтвердили свою готовность проводить совместные мероприятия по сотрудничеству в области образования в рамках 60-летия установления дипломатических отношений между двумя социалистическими странами.
Со вчерашнего дня Перейра посещает Хэбэй, чтобы укрепить связи с этой провинцией, и в его повестку дня входит лекция о Кубе и её отношениях с Китаем в университете, а также встречи с представителями власти в регионе.
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