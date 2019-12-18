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Таджикистан вновь заявляет о своём отказе от антикубинской блокады США
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ГАВАНА, Куба, 18 декабря (ACN) Музаффар Хусейнзода, заместитель министра иностранных дел Таджикистана, подтвердил сегодня в Душанбе неограниченную поддержку своего правительства борьбе кубинского народа против экономической, торговой и финансовой блокады США.
Замминистра принял Эмилио Певиду Пупо, посла Кубы в этой стране.
На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политико-дипломатической, экономико-коммерческой и научно-технической областях.
В ней приняли участие и другие должностные лица из министерства иностранных дел Таджикистана. С кубинской стороны присутствовала Лидисе Перес де Карденас, ответственная за консульские дела.
В этом году Куба и Таджикистан отметили 27-ю годовщину установления дипломатических отношений, основанных на сотрудничестве и обменах в различных областях.