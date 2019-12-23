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Мануэль Марреро назначен премьер-министром Кубы
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ГАВАНА, Куба, 21 декабря (ACN) Национальная ассамблея народной власти Кубы назначила в эту субботу Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны, после восстановления должности новой конституцией.
В присутствии генерального секретаря партии Рауля Кастро Руса, собрание депутатов в ходе IV очередной сессии IX законодательного созыва одобрило предложение президента Республики Мигеля Диас-Канеля.
Марреро Крус был министром туризма почти 16 лет; он был архитектором, инвестором в группе Gaviota, руководителем технической инвестиционной группы, помощником директора и генеральным менеджером отеля Río de Luna, а затем суб-делегатом Gaviota для восточных провинций.
Диас-Канель отметил, что Марреро Крус характеризуется своей скромностью, трудоспособностью и выдающимся образом привёл к развитию туризма в стране.
Премьер-министр является главой правительства, назначаемого парламентом по предложению президента республики, сроком на пять лет, и для избрания за него должны проголосовать абсолютное большинство депутатов.
Очередная сессия ассамблеи также назначила заместителей премьер-министра, среди них командира Революции Рамиро Вальдеса, секретаря и других членов Совета министров и представляет на утверждение два новых закона, все в соответствии с переходными положениями Конституции Республики.
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