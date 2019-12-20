Кубинские депутаты приняли два закона

Share

ГАВАНА, Куба, 20 декабря (ACN) Депутаты Национального собрания народной власти Кубы одобрили в эту пятницу Закон об организации и работе этого органа и Государственного совета и также проголосовали за закон, который будет регулировать организацию и функционирование муниципальных ассамблей народной власти и народных советов.

В ходе IV очередной сессии ассамблеи, на которой присутствовали Рауль Кастро, первый секретарь ЦК КПК, и Мигель Диас-Канель, президент республики, проходившем во Дворце съездов Гаваны, парламентарии единогласно одобрили оба законопроекта.

Закон отвечает мандату седьмого переходного положения конституции, провозглашенному в апреле этого года.

Хосе Луис Толедо Сантандер, президент Комитета по конституционным и правовым вопросам органа, сказал, что в процессе консультаций с депутатами в провинциях было принято около 60 из 134 представленных предложений.

Секретарь Национальной ассамблеи Омеро Акоста рассказал о некоторых важных аспектах закона, в том числе о налаживании регулярного функционирования Госсовета.

Новое законодательство разделено на три главы: прелюдия, I и II, которые идут от общих положений до организации и деятельности вышеупомянутых органов.

Устанавливает принцип, что главные государственные должности приводятся к присяге перед парламентом, и что Госсовет собирается каждые два месяца на обычной основе и во внеочередной столько раз, сколько его президент или президент республики сочтёт нужным.

Текст устанавливает, что обе структуры совместно с местными органами народной власти ведут контроль над соблюдением конституции и законов.

Со вступлением в силу этого закона будут отменены текущие правила ассамблеи: Соглашение Государственного совета Республики Куба от 20 августа 2018 года (Положение о внутреннем функционировании Государственного совета).

Что касается закона об организации и функционировании муниципальных ассамблей народной власти и народных советов, Карлос Рафаэль Фуэнтес, член рабочей группы, которая разработала законопроект, отметил, что мнения делегатов, трехлетний опыт совершенствования Народной власти, дискуссии на территориальном уровне, а также 220 предложений депутатов вошли в основу текста.

Фуэнтес сообщил, что Закон состоит из трёх разделов, 32 глав, 42 частей и 210 статей, специального положения и двух заключительных положений, которые наделяют муниципальное собрание народной власти новыми полномочиями, с тем чтобы оно могло эффективно развивать своё управление и дополнять друг друга.

Также содержит полномочия президента муниципального собрания народной власти.

Положения ратифицируют принцип, согласно которому Муниципальное собрание народной власти является высшим органом государства на территориях, и развивает концепцию Народного совета как местного органа народной власти, который представляет население демаркации, в которой он действует и осуществляет контроль над местными производственными организациях, сказал Фуэнтес.

Куба готовит закон о защите животных

Куба восстанавливает пост премьер-министра