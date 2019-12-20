Диас-Канель принял специального посланника премьер-министра Японии

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ГАВАНА, Куба, 20 декабря (ACN) Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель принял в эту пятницу специального посланника премьер-министра Японии Кейджи Фурую, который посещает Кубу в рамках 90-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе дружеской встречи обе стороны отметили хорошее состояние двусторонних связей, особенно после визита на Кубу в сентябре 2016 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Также нашли возможность ратифицировать общую волю к расширению и диверсификации связей, особенно в сфере торговли и сотрудничества.

Сопровождали выдающегося посетителя Казухиро Фуджимура, посол Японии на Кубе и Кеничи Масамото, директор Мексики, Центральной Америки и Карибского бассейна в министерстве иностранных дел Японии.

С кубинской стороны присутствовали министр иностранных дел Бруно Родригес Паррийя и директор МИД по Азии и Океании Альберто Бланко Сильва.

Ранее, в штаб-квартире внешнеполитического ведомства, состоялась церемония гашения марки 90-летия кубино-японских связей.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес была ответственна за это.

По её словам, тот факт, что оба государства являются архипелагами, способные преодолевать стихийные бедствия, чувствовать гордость за свои особые культуры, имеющие рис в качестве одного из основных продуктов питания и любящими спорт, способствовал тесной дружбе, которая объединяет их.

Кубинский дипломат напомнил, что японская иммигрантская община оставила свой отпечаток на национальной самобытности, внесла важный вклад в садоводство и сельское хозяйство и сохранила своё присутствие, главным образом на Острове молодёжи, где расположено самое большое сообщество потомков Японии на Кубе.

Со своей стороны, вышеупомянутый Фуруя, который также является президентом парламентской группы дружбы Япония-Куба, подчеркнул исторические узы дружбы, укрепленные в течение 400 с лишним лет, после визита в Гавану самурая Хасекура Цуненага, первого выходца этой страны, нога которого ступила на карибский остров.

Марка была разработана Роберто Руисом и показывает статую, посвященную гостю, посетившему Кубу в 1614 году и расположенную на набережной Гаваны с 26 апреля 2001 года.

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