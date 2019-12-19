VIII съезд Компартии Кубы состоится в 2021 году

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ГАВАНА, Куба, 19 декабря (ACN) VIII съезд Коммунистической партии Кубы состоится в 2021 году, как было объявлено на XI пленарном заседании Центрального комитета организации, который состоялся во второй половине дня в этот четверг во главе с её первым секретарём, генералом армии Раулем Кастро.

На встрече, в которой также участвовали Президент Республики и член Политбюро Мигель Диас-Канель Бермудес, второй секретарь ЦК Хосе Рамон Мачадо Вентура объявил о проведении конгресса в период с 16 по 19 апреля 2021 года и рассказал подробности его подготовки.

Члены ЦК также получили отчёт о результатах реализации Основных направлений экономической и социальной политики Партии и Революции за 2019 год.

По этому вопросу член Политбюро партии Марино Мурийо Хорхе, глава Постоянной комиссии по их осуществлению и развитию, пояснил, что со времени проведения VI Конгресса до настоящего времени было утверждено в общей сложности 216 стратегий и мер, в том числе 16 в прошлом году

Среди этих решений чиновник упомянул те, которые касаются совершенствования социалистического государственного предприятия и высших организаций управления экономикой; укрепление правительственных советов; важность науки, техники и инноваций; и мониторинг мер, утвержденных в отношении демографической динамики.

Сложная экономическая ситуация, которая ухудшилась в последние месяцы, отметил Мурийо Хорхе, не может стать фактором, замедляющим эти процессы, напротив, для этого требуется больший импульс для обновления экономической и социальной модели с целью устранения препятствий, которые они всё ещё сохраняются в развитии производительных сил и в их эффективности.

Партийный деятель счёл, что важно укрепить руководящую роль и руководство программных документов, утверждённых Партией, и использовать их в качестве основы для повседневной работы.

Напомним, что срок Рауля во главе организации истекает в 2021 г.

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