Куба осуждает новую агрессию ОАГ против своего международного медицинского сотрудничества

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ГАВАНА, Куба, 18 декабря (ACN) Куба осудила сегодня новую агрессию Организации американских государств (ОАГ) против международного медицинского сотрудничества Кубы в разных странах мира.

Данная организация, возглавляемая Луисом Альмагро, созвала в среду в Вашингтоне форум для дискредитации участия кубинских специалистов в области здравоохранения в социальных программах стран третьего мира.

В этом смысле заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра Диас заявил в Твиттере, что «ещё раз «министерство колоний» ОАГ и его неопровержимый генеральный секретарь подчиняются своему имперскому господину и устраивают спектакль, чтобы попытаться дискредитировать наше медицинское сотрудничество, используя самую грязную ложь и игнорируя её гуманистическую и солидарную сущность #CubaForHealth».

Замминистра добавил, что «Альмагро и его банда намерены игнорировать ради удобства или лакейства, миллионы жизней, спасенных нашим медицинским персоналом в мире, гордость и преданность тех«ангелов в белых одеждах», которые добровольно приносят надежду нуждающимся».

Форум является частью кампании Белого дома, пояснила Иоана Таблада (фото, слева), заместитель генерального директора Соединенных Штатов МИД.

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Фото: ИА ПЛ