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Канцлер Кубы принял директора Национальной ассоциации издателей газет США

Создано 18.12.2019 20:06 | Просмотров: 54 | Antón Vélez Bichkov
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ГАВАНА, Куба, 18 декабря (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррийя встретился во вторник с доктором Бенджамином Чависом, исполнительным директором Национальной ассоциации издателей газет США (NNPA).

Активист и признанный защитник гражданских прав ратифицировал приверженность американского народа, в частности афроамериканцев, отношениям между двумя странами и против экономической, коммерческой и финансовой блокады Соединенных Штатов, опубликовал Родригес Паррилья в Твиттере.

Во время обмена мнениями с национальной и зарубежной прессой Чавис, который участвует в 18-м издании «серии бесед Кубы по внешней политике США», подтвердил свою поддержку острову и подтвердил, что её революция облагодетельствовала народ острова, карибские страны, США, Африку и мир в целом.

Национальная ассоциация газетных издателей была основана в 1940 году, когда Джон Х. Сенгстаке из Чикагского омбудсмена организовал встречу с другими афро-американскими издателями с целью «гармонизации энергии в общей цели на благо черной журналистики».

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