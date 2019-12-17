Диас-Канель принял участие в заседаниях постоянных комиссий парламента

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ГАВАНА, Куба, 17 декабря (ACN) Первый день сессий постоянных рабочих комиссий Национальной ассамблеи народной власти (ААЭС) начался сегодня во Дворце съездов Гаваны с участием президента Мигеля Диаса-Канеля.

Агропродовольственная комиссия обсудила результаты контроля и надзора за процессом заключения контрактов на сельскохозяйственное производство на 2020 год.

Наряду с образованием, культурой, наукой, технологиями и окружающей средой, депутаты постоянных рабочих комитетов кубинского парламента проанализировали выводы исследования по применению науки, технологии и инновации в производстве продуктов питания.

Комиссии по здравоохранению, спорту и национальной обороне и внутреннему порядку получили обновленную информацию об эпидемиологической ситуации в стране, особенно в том, что касается гигантской африканской наземной улитки.

Парламентарии также узнали о результатах контроля и мониторинга частников, работающих в качестве помощников по уходу за детьми, а также о мероприятиях, проводимых на территориях, чтобы узнать о качестве и воздействии мероприятий, организованных в рамках программ развлечения.

В течение этого дня Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности предоставило информацию о соблюдении мер, принятых на уровне страны для выхода из сложной энергетической ситуации.

Комиссия по обслуживанию услуг обсудила цепочку порт-транспорт-внутренняя экономика и соблюдение Закона 118 (по иностранным инвестициям) в различных видах деятельности.

Также была проведена оценка воздействия дорожно-транспортных происшествий на экономику и общество в 2019 году и результаты мер, принятых для их снижения.

Президент Кубы посетил комитет по экономическим вопросам, который проанализировал выполнения экономического плана на 2019 год и закон о бюджете на 2020 год.

В этом контексте его сопровождал Эстебана Ласо, президента органа и Государственного совета.

Комиссия по конституционным и правовым вопросам рассмотрела возможный законодательный график, представленный ассамблее министром юстиции.

Также проанализировала предложения по проекту закона об организации и функционировании парламента и Государственного совета Республики Куба.