Куба готовит закон о защите животных

Share

ГАВАНА, Куба, 16 декабря (ACN) В настоящее время ведется обсуждение законопроекта о благосостоянии животных на предмет его возможного одобрения на Кубе.

В нём рассматриваются права и обязанности граждан по отношению к животным, а также меры наказания для тех, кто не заботится, либо не защищает их.

Мария Глория Видаль Ривальта, президент Национального комитета по защите животных Кубы, объяснила сегодня на пресс-конференции, что проект в настоящее время рассматривается юридическим руководством Министерства сельского хозяйства и является приоритетным вопросом для этого органа.

Предложение, которое включает домашних, водных, рабочих животных, а также используемых в образовании, спорте и в биомедицинских исследованиях, устанавливает, как люди относятся к животным, основываясь на технических и научных критериях.

Законопроект предусматривает санкции в отношении тех, кто не соблюдает правила, и, хотя никаких конкретных подробностей не было предоставлено, специалист заявила, что в качестве штрафа предусмотрены высокие денежные суммы, и, в определенных случаях, планируется доводить до лишения свободы.

Если смерть животного необходима, она должна быть мгновенной, безболезненной и не вызывая страданий.

Каждое животное, которое человек выбрал в качестве компаньона, имеет право на то, чтобы продолжительность его жизни соответствовала его естественному долголетию.

Бросание считается жестоким и унизительным поступком, добавила специалист.

Несколько глав в тексте относятся к перевозке животных с предоставлением всех необходимых требований для выполнения этой операции; также о применении ветеринарных препаратов и использовании противомикробных препаратов, сообщила Видаль.

Проект прямо запрещает драки или конфронтации между всеми существующими видами, а также регулирует коммерциализацию живых животных, требуя от лиц, которые их осуществляют, лицензию на это.

Этот закон предназначен для установления контроля и идентификации домашних животных (с помощью значков, татуировок или микрочипов), что позволяет уменьшить их потери или оставление животных, которые впоследствии становятся бродячими на улицах, что негативно влияет на здоровье населения.

Специалист сказал, что редколлегия в настоящее время работает совместно с Министерством здравоохранения, чтобы проанализировать весь процесс их сбора и контроля.

Напомним, вопрос об отсутствии закона о защите животных неоднократно поднимался на обсуждении проекта конституции.